В Донецкой области начали возобновлять поставки газа на котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго", ранее отключенного за долги. Уже запустили котельные в Славянске, Лимане, Волновахе, Краматорске и других населенных пунктах области. Восстановлена подача газа в 19 котельных.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

По его данным, 14 жилых домов, 23 школы, 16 детских садов, 4 больницы, 106 других объектов остались без тепла в результате отключения от газа 59 котельных. Кириленко сообщил, что отключение газа ПАО "Донецкоблгаз" осуществил незаконно, потому что это противоречит постановлению Кабинета министров Украины от 14 ноября 2018 №942 ("О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 18 июня 2014 №217 и от 19 октября 2018 №867") и меморандуму, который по инициативе президента Украины был заключен 9 февраля между правительством, Ассоциацией мэров городов Украины, НКРЕКП и "Нафтогазом".

"К делу защиты интересов жителей присоединились и правоохранители. После неоднократных жалоб жителей области в полицию правоохранителями были проведены следственные действия, после которых работниками КП "Донецктеплокоммунэнерго" были демонтированы незаконно установленные пломбы и - как следствие - прекращены незаконные действия Донецкоблгаза. Не позволим владельцам Донецкоблгаза и их политическим приспешникам с явно не проукраинской позицией манипулировать и переводить в политическую плоскость вопрос жизнеобеспечения области!" - написал глава ОГА.





Напомним, 6 марта НАК "Нафтогаз Украины" перестал поставлять природный газ для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долга перед компанией.