Житель Москвы убил топором сожителя своей дочери. После этого он напал уже на дочь, а затем покончил с собой.

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова, передает Lenta.

Происшествие произошло вечером 6 марта в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова. По версии следствия, мужчина "причинил сожителю своей дочери множественные рубленные удары топором в область головы и туловища". Затем он несколько раз ударил собственную дочь по голове и попытался покончить с собой. Умер он уже в больнице.

Девушка была госпитализирована с травмами, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Мужчине же будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.

Правоохранители российской столицы возбудили дело по статьям УК "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".

Топор часто используют в пылу бутовых ссор. Ранее "Страна" сообщала, как в Одесской области парень не получил от отца денег на сигареты и зарубил его топором.

Еще мы писали о том, что в Киевской области мужчина в ходе пьяной ссоры зарубил собутыльника топором.