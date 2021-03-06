Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в социальной похвалил духовного лидера тибетского буддизма далай-ламу XIV, который вакцинировался от коронавируса. Это вызвало вал язвительных комментариев, а один пользователь сделал шуточный фотоколлаж.

"Коллаборационистам COVID-19 посвящается: далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупости, делайте мудрый выбор. Будьте как далай-лама", - написал Степанов в Facebook.

Свой пост министр проиллюстрировал картиной скандального украинского художника Александра Ройтбурда, на которой изображен далай-лама в традиционной одежде.

Многие пользователи скептически отнеслись к записи. "Так далай-лама реинкарнирует в соседнем селе тибетцев и снова вернется на свой пост гуру. А вы нет", "Далай-ламе никто не врал о "Пфайзер", "Синовак", "Модерне". За счет далай-ламы никакой Степанов не набивал карманы", "А Далай-лама тоже вакцинировался через фирму-прокладку?" - пишут люди в комментариях.

Один из пользователей сделал шуточный коллаж, где поменял телами министра и тибетского духовного лидера.

Напомним, в Украине от коронавируса привили уже почти 16 тысяч человек.

Также "Страна" сообщала, что в НАН назвали необходимые для Украины темпы вакцинации от коронавируса. Нужно до конца года вакцинировать 30 млн граждан, то есть прививать должны по 100 тысяч украинцев ежедневно.