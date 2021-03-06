Часть украинцев, которые находились в автобусе, ночью попавшем в Польше в страшное ДТП, уже возвращаются домой. Но 26 граждан Украины, пострадавших в аварии, все еще находятся в медучреждениях соседней страны.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"При содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой", - написал Николенко.

Напомним, украинский автобус попал в ДТП недалеко от границы Польши с Украиной в ночь на субботу, 6 марта. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспорт слетел в кювет и перевернулся.

Внутри автобуса находились 57 человек - все граждане Украины. Многие из них получили травмы, пятеро человек погибли. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.