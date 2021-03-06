В Сумах правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать отделение полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Как рассказали в полиции, мужчина позвонил на специальную линию 102 и заявил, что у него есть граната, которой он планирует взорвать отделение полиции №4.

"Мужчина требовал отставки одного из действующих сотрудников полиции, при этом использовал ненормативную лексику и находился в ​​крайне агрессивном состоянии", – говорится в сообщении.

Копы начали розыскные действия, чтобы установить местонахождение злоумышленника, личные данные которого предварительно были им уже известны.

Выяснилось, что 41-летний житель Сумского района находился на одной из остановок общественного транспорта в городе. Его задержали для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее "Страна" сообщала, как в Одессе полиция поймала иностранца, который разгуливал с гранатой в руках.

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