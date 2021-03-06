Группа крови человека может влиять на его предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Однако только 20 процентов случаев развития рака связаны с генетической предрасположенностью, а остальные 80 зависят от образа жизни человека.

Об этом российский врач-гематолог Юлия Ненашева рассказала в интервью "Пятому каналу".

По словам врача, у людей со второй группой крови на 20 процентов чаще бывает рак желудка. Те, у кого вторая и четвертая группы, чаще сталкиваются с раком поджелудочной железы. В то же время пациенты с первой группой крови менее предрасположены к онкологическим заболеваниям, в частности к раку кожи, легких и яичников.

Ненашева сообщила, что пока не обнаружена связь между группой крови и риском появления рака толстого кишечника или молочной железы.

Ранее "Страна" писала, что в Министерстве здравоохранения Украины разработали стратегию контроля онкологических заболеваний. Реализовать ее планируют до 2030 года.

Также мы рассказывали, что в 2020 году Украина вышла на второе место в Европе по темпам распространения онкологии.