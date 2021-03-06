Сенат США принял пакет стимулирующих экономику мер. Размер пакета составляет гигантских $1,9 трлн.

Трансляция заседания Сената, на которой обсуждали стимуляцию экономики, велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

План стимулирующих мер базируется на предложенной президентом США Джо Байденом программе по преодолению экономических последствий распространения нового коронавируса. В поддержку законопроекта выступили 50 законодателей, против - 49.

Пакет мер предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн долларов должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.

В ходе рассмотрения документа сенаторы, в основном от Республиканской партии, выносили на голосование разные поправки, однако большинство их них было отклонено. Теперь несколько измененный законопроект предстоит вновь одобрить Палате представителей Конгресса, и только после этого он отправится на подпись президенту. Демократы рассчитывают принять документ до 14 марта, когда истекает срок действия повышенных пособий по безработице.

В четверг, 4 марта, пакет экономических мер прошел процедурное голосование в Сенате лишь благодаря вице-президенту США Камале Харрис. Согласно законодательству страны, она является председателем Сената и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. Ранее данный законопроект одобрила Палата представителей Конгресса. Однако в сенатской версии из текста было исключено повышение минимальной заработной платы, а также внесен ряд других корректив.

В частности, принята поправка по выплатам для потерявших работу граждан. Размер еженедельных дотаций составит $300, программа пособий продлится до 6 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден раскритиковал власти Техаса и Миссисипи за отмену карантинных ограничений.