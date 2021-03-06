В Антарктиде от ледникового шельфа окончательно оторвался гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров, что практически в полтора раза больше территории Киева (839 км²). Он начал откалываться еще несколько лет назад, и процесс резко ускорился в феврале.

Американское космическое агентство НАСА сделало фотографию циклопической льдины из космоса.

Айсберг назвали A-74. Разлом, который привел к его появлению, обнаружили на спутниковых снимках в сентябре 2019 года. В течение двух лет трещина ползла по ледовому шельфу. Теперь глыба окончательно отделилась и оторвалась от ледяного массива.

Сейчас ученые выясняют, что с новым айсбергом может случиться дальше. Вероятнее всего, он попадет в водоворот Уэдделла, как произошло с его предшественником A-68, который был почти в пять раз больше. Однако для этого ему нужно отойти от Антарктиды. На данный момент он не смог еще далеко продвинуться.

Мы рассказывали, что в 2017 году от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью около 6 тыс.кв.км, то есть размером почти с четыре Лондона.

Также "Страна" сообщала, что из космоса засняли, как еще один гигантский айсберг откололся от Антарктиды. Площадь айсберга составляла более 250 квадратных километров.