В Словакии для тяжелобольных пациентов с коронавирусом не хватает мест в отделениях интенсивной терапии. Республика, по примеру Чехии, обратилась за помощью к соседним странам, и отправляет заболевших граждан в медучреждения Польши и Германии.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

"В реанимации словацких больниц 349 тяжелобольных пациентов с Covid-19. Это максимальное количество за период пандемии. Мест в отделениях интенсивной терапии практически не осталось", - рассказали в ведомстве.

В субботу, 6 марта, Германия приняла первых двух тяжелобольных Covid-19 граждан Словакии в одной из клиник города Дортмунд. Кроме того, пациентов с тяжелым течением болезни направляют в Польшу, где они будут находиться в ковид-больнице города Горлице.

Напомним, в Словакии из-за коронавируса ввели комендантский час и запретили выходить на улицу без веских причин. Ограничения ввели до 19 марта, но если ситуация не улучшится, их могут продлить.

Также сообщалось, что Словакия закупила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Таким образом Словакия стала второй страной в Евросоюзе, одобрившей препарат. А первой была Венгрия.