Глава и основатель социальной сети Twitter Джек Дорси выставил на аукцион первую публикацию в социальной сети. Это его твит, сделанный 15 лет назад. Стоимость записи в микроблоге уже достигла двух миллионов долларов.

Об этом сообщает онлайн-аукцион Valuables.

"Просто настраиваю свой Twitter", - написал Дорси в первой публикации 21 марта 2006 года.

Продается твит как виртуальный актив. За первые несколько минут после того, как Дорси опубликовал ссылку на страницу торгов, стоимость публикации выросла до 88 тысяч долларов. Основная борьба за лот развернулась между гендиректором компании Bridge Oracle Хаканом Эстави и китайским бизнесменом, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном, который повысил ставку до двух миллионов долларов.

Как объясняется на сайте Valuables, после покупки твит все еще останется в Twitter. Покупатель станет обладателем цифрового сертификата с автографом, подписанным с использованием криптографии, который будет включать метаданные исходного твита: информацию о том, когда был опубликован твит, его текстовое содержание, временная метка и цифровая подпись с адреса криптокошелька создателя.

"Владение любым цифровым контентом может быть финансовым вложением, иметь сентиментальную ценность и создавать отношения между коллекционером и создателем. Как автограф на бейсбольной карточке, сам NFT (цифровой актив - Ред.) является автографом автора на содержании, что делает его редким, уникальным и ценным", - пишет Valuables.

Как сообщала "Страна", Twitter разрабатывает функцию Super Followers, с помощью которой можно будет стать суперподписчиком на платной основе.

Также мы рассказывали, что Twitter собирается ввести платные функции для роста своего дохода.