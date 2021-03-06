В акватории реки Обь недалеко от Нижневартовска внезапно возникло возгорание. Его вероятной причиной называют аварию на подводном трубопроводе и разлитие нефти.

Об этом сообщается на сайте Росприроднадзора России.

"В ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы службы для установления причин происходящего и оценки нанесенного вреда экологии", - говорится в сообщении.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что пожар возник предположительно из-за аварии на подводном трубопроводе. Она отметила, что следит за ситуацией и находится на связи с губернатором региона Натальей Комаровой.

Местные жители говорят, что уже месяц вокруг места пожара сильно воняло нефтью. Причина появления запаха была неизвестна до сегодняшнего дня. По данным МЧС, на участке, который принадлежит компании "Сибуртюменьгаз", произошёл разлив нефтепродуктов. Сейчас его локализовали. Людям ничего не грозит: до ближайшего населённого пункта 44 км.

Позже стало известно, что во время пожара и небольших взрывов нефтепродуктов на реке Оби под Нижневартовском пострадал один человек. Об этом сообщает региональный МЧС. Мужчину доставили в больницу с ожогами. При этом госпитализация пострадавшему не понадобилась.

Ранее в украинском ГСЧС предупредили о подъеме воды в реках и о ледоходах.

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