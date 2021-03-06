Военнослужащего по контракту в Вооруженных силах Украины задержали при попытке незаконно пересечь польско-украинскую границу. Контрактник хотел уехать в Польшу на заработки.

Об этом сообщает Telegram-канал "НачШтабу".

Мужчина служил в 10-й горно-штурмовой бригады. Его задержали 1 марта на границе с Польшей, куда он хотел незаконно выехать ради устройства на работу. Задержанного солдата направили в военную прокуратуру, где на него составили протокол по статье 204 Административного кодекса Украины (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).

Ранее "Страна" рассказывала, как в Черкасской области контрактник сбежал со службы и почти год скрывался, в итоге его нашли и приговорили к году в дисциплинарном батальоне.

Также мы сообщали, что суд в Днепре приговорил контрактника-дезертира к трем годам тюрьмы.