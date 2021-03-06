"Укрзализныця" выполнит пять специальных рейсов к 8 марта для безопасного вывоза более 2000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, по представлению Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры в ближайшее время будет открыта продажа на следующие рейсы:

№043/044 Ивано-Франковск-Киев с выездом из Ивано-Франковска 8 марта в 21:55 и прибытием в Киев 9 марта в 8:48.

№007/008 Черновцы-Киев с выездом из Черновцов 8 марта в 21:08 и прибытием в Киев 9 марта в 9:07.

№149/150 Ворохта-Полтава с выездом из Ворохты 8 марта в 13:51 и прибытием в Полтаву 9 марта в 10:38.

№135/136 Черновцы-Одесса с выездом 9 марта в 15:35 и прибытием 10 марта в 10:01.

№117/118 Черновцы-Киев отправлением 9 марта в 19:46 и прибытием 10 марта в 08:08.

В сообщении отмечается, что "Укрзализныця" выражает благодарность Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и Министерству здравоохранения и Министерству инфраструктуры за "понимание необходимости оказать людям, внезапно оказавшимся в красной зоне карантина, возможность цивилизованно и безопасно выехать из региона, в условиях обязательного соблюдения масочного режима в вагонах, прошедших тщательную дезинфекцию".

Напомним, что в Ивано-Франковской области больницы уже переполнены, а пациентов с Covid-19 размещают в коридорах.

Еще мы писали о том, что с 7 марта закрывается железнодорожное сообщение с Ивано-Франковской областью.