Министерство здравоохранения Украины оштрафует украинскую фармацевтическую компанию "Лекхим" за задержки с поставкой китайской вакцины от коронавируса Sinovac.

Об этом замминистра здравоохранения Игорь Иващенко рассказал Reuters.

"Они определенно не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте", - сказал Иващенко.

Кроме того, Иващенко добавил, что решение об использовании Sinovac еще не принято. Украина должна была получить препарат спустя месяц после того, как его одобрили в Китае, что произошло 6 февраля.

Какие именно будут финансовые санкции за срыв сроков доставки, замминистра не уточнил.

Между тем правительство Украины отклонило просьбу "Лекхим" о позволении отсрочить начало поставок и изменить способ определения эффективности вакцины. Изначально оговаривалось, что эффективность вакцины должна быть не менее 70%. По словам Иващенко, решение об утверждении Sinovac будет приниматься Государственным агентством медицинских закупок Украины (МПУ).

Напомним, Украина заплатила за поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса производства Sinovac Biotech аванс в размере 964,3 миллионов гривен. Согласно договору, препарат должен был поступить в Украину в течение 30 календарных дней с даты регистрации одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или ЕС. В случае нарушения сроков поставки предусматриваются штрафные санкции в размере 0,1% от цены продукции за каждый день просрочки.

Вакцина была зарегистрирована в Китае 6 февраля, значит, согласно контракту, Украина должна была получить препарат 6 марта.

Как сообщала "Страна", глава МОЗ Степанов не исключил задержку прибытия китайской вакцины Sinovac от коронавируса.