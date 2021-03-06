В течение текущих суток в зоне конфликта на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил в Facebook вечером в субботу, 6 марта.

По данным штаба, выстрелы из 82 мм минометов и стрелкового оружия прозвучали вблизи поселка Опытное. А около города Марьинка противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Кроме того, в штабе рассказали, что в районе населенного пункта Пески противник совершил прицельный обстрел украинских систем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ Вооруженные силы Украины также открывали огонь.

"С целью немедленного прекращения огня УС СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - говорится в сводке.

Также штаб рассказал, что саперы ГСЧС разминировали более шести гектаров территории и передали на уничтожение 116 взрывоопасных предметов.

Как ранее писала "Страна", так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что Киев готовится возобновить военные действия на Донбассе.

Также мы рассказывали, что во время общего заседания ТКГ 3 марта Леонид Кравчук выразил протест против заявления т.н. "Народной милиции ДНР" о получении разрешения на ведение огня для подавления огневых точек ВСУ и заявил об одностороннем выходе "ДНР" из режима перемирия.