На встрече с делегацией народных депутатов из фракции "Слуги народа" Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия независимости.

Об этом рассказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в соцсети Facebook.

"Отличные новости из Стамбула! На встрече с делегацией народных депутатов из фракции "Слуга народа" Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия независимости - по приглашению Владимира Зеленского. Последний раз в Украине Варфоломей был в 2008 году. Очень символично, что на празднование Дня независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей независимости и признания украинского православия", - написала депутат.

Эту новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Возникает новая точка напряжения в политическом календаре Украины. На этот раз на религиозной почве. Также стоит напомнить о все более настойчивых разговорах о грядущем наступлении властей на Украинскую православную церковь", - пишет канал.

Как писала "Страна", Владимир Зеленский пригласил на День независимости президента США Джо Байдена.