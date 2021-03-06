Оператор газотранспортных систем Украины подготовился к запуску российского газопровода "Северный поток - 2". Оператор разработал несколько сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории нашей страны.

Об этом говорится в интервью главы Оператора ГТС Украины Сергея Макогона венгерской экономической газете Világgazdaság, текст которого приводит украинское посольство в Будапеште.

"Конечно. Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине крупнейший внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе, поэтому услуги ГТС будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита", - пояснил он.

Макогон добавил, что в таком случае Украине придется обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов.

"Это означает, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а остальные постепенно будем выводить из эксплуатации. Соответственно - в случае полного отказа от транзита по нашей территории - уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС в качестве доступного запасного варианта", - добавил руководитель ОГТСУ.

Ранее в Дании назвали новые сроки окончания строительства "Северного потока - 2".

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