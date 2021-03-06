Ровер Perseverance совершил первую получасовую поездку по Марсу. Фото, видео
Ровер Perseverance ("Настойчивость") американского космического агентства НАСА, который 19 февраля совершил успешную посадку на Марс, впервые проехался по Красной планете.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте НАСА.
Поездка ровера транслировалась в прямом эфире. Аппарат преодолел 6,5 метров за 33 минуты: проехал 4 метра вперед, развернулся на 150 градусов и задним ходом проехал еще 150 метров.
Кроме того, в НАСА сообщили, что место посадки марсохода назвали в честь известной американской писательницы, работавшей в жанре научной фантастики, Октавии Эстелль Баттлер, которая умерла в 2006 году. В 2018 году в ее честь также была названа гора на Хароне, спутнике Плутона.
"Страна" подробно рассказывала, для чего на Красную планету прибыл марсоход НАСА.
Также мы сообщали, что в НАСА опубликовали присланные марсоходом Perseverance первые фото Красной планеты.