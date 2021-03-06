Ровер Perseverance ("Настойчивость") американского космического агентства НАСА, который 19 февраля совершил успешную посадку на Марс, впервые проехался по Красной планете.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте НАСА.

Поездка ровера транслировалась в прямом эфире. Аппарат преодолел 6,5 метров за 33 минуты: проехал 4 метра вперед, развернулся на 150 градусов и задним ходом проехал еще 150 метров.

Кроме того, в НАСА сообщили, что место посадки марсохода назвали в честь известной американской писательницы, работавшей в жанре научной фантастики, Октавии Эстелль Баттлер, которая умерла в 2006 году. В 2018 году в ее честь также была названа гора на Хароне, спутнике Плутона.

"Страна" подробно рассказывала, для чего на Красную планету прибыл марсоход НАСА.

Также мы сообщали, что в НАСА опубликовали присланные марсоходом Perseverance первые фото Красной планеты.