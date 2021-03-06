Российской рок-певице Земфире, которая накануне выпустила свой первый за 8 лет альбом, заплатят миллион за полтора часа музыки, которую она должна была успеть написать за неделю.

Об этом рассказывает издание Mash.

Пока певица писала свой альбом "Бордерлайн", ее подруга, актриса и режиссер Рената Литвинова тоже не сидела без дела: она готовила для МХАТ имени Горького постановку "Звезда Вашего периода". За неделю до премьеры оказалось, что этому музыкальному спектаклю не хватает, собственно, музыки.

Литвинова попросила сочинить саундтрек Земфиру. 19 февраля МХАТ заказал рок-звезде музыкальное оформление - примерно полтора часа звука за 990 тысяч рублей (примерно 370 тысяч гривен). Срок сдачи материала обозначили в пять суток, к 24 февраля. При этом конкурса на место автора музыки к постановке не проводили, а в документах было указано, что только чарующая музыка Земфиры отвечает творческому замыслу Ренаты.

Напомним, что не успела Земфира выпустить свой новый альбом, как его обложку заподозрили в плагиате.

Также мы писали о том, что Земфира выпустила первый за 7 лет клип.