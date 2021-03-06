Владимир Зеленский назначил новых глав райгосадминистраций. Фото: "Страна"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил тринадцать новых глав районных государственных администраций в десяти областях страны. В частности, во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской и Донецкой областях.

Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте Офиса президента.

Президент распорядился назначить:

  • Григория Ковтуна главой Нежинской РГА Черниговской области;
  • Валерию Бандурко главой Черкасской РГА Черкасской области;
  • Игоря Миклащука главой Уманской РГА Черкасской области;
  • Александра Коваля главой Ровенской РГА Ровенской области;
  • Родиона Абашева главой Измаильской РГА Одесской области;
  • Игоря Мухарского главой Николаевской РГА Николаевской области;
  • Татьяну Новикову главой Счастьенской РГА Луганской области;
  • Виталия Кононова главой Старобельской РГА Луганской области;
  • Романа Власенко главой Северодонецкой РГА Луганской области;
  • Александра Ярощука главой Ивано-Франковской РГА Ивано-Франковской области;
  • Игоря Вантюха главой Береговской РГА Закарпатской области;
  • Андрея Панкова главой Краматорской РГА Донецкой области;
  • Степана Кулиняка головой Дрогобычской РГА Львовской области.

Напомним, ранее Зеленский официально назначил 36-летнего Сергея Козыря Козыря новым главой Херсонской ОГА.

Также сообщалось, что президент назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным  послом Украины в США.

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