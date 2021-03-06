Президент Украины Владимир Зеленский назначил тринадцать новых глав районных государственных администраций в десяти областях страны. В частности, во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской и Донецкой областях.

Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте Офиса президента.

Президент распорядился назначить:

Григория Ковтуна главой Нежинской РГА Черниговской области;

Валерию Бандурко главой Черкасской РГА Черкасской области;

Игоря Миклащука главой Уманской РГА Черкасской области;

Александра Коваля главой Ровенской РГА Ровенской области;

Родиона Абашева главой Измаильской РГА Одесской области;

Игоря Мухарского главой Николаевской РГА Николаевской области;

Татьяну Новикову главой Счастьенской РГА Луганской области;

Виталия Кононова главой Старобельской РГА Луганской области;

Романа Власенко главой Северодонецкой РГА Луганской области;

Александра Ярощука главой Ивано-Франковской РГА Ивано-Франковской области;

Игоря Вантюха главой Береговской РГА Закарпатской области;

Андрея Панкова главой Краматорской РГА Донецкой области;

Степана Кулиняка головой Дрогобычской РГА Львовской области.

Напомним, ранее Зеленский официально назначил 36-летнего Сергея Козыря Козыря новым главой Херсонской ОГА.

Также сообщалось, что президент назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.