Зеленский назначил новых глав райгосадминистраций в десяти областях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил тринадцать новых глав районных государственных администраций в десяти областях страны. В частности, во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской и Донецкой областях.
Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте Офиса президента.
Президент распорядился назначить:
- Григория Ковтуна главой Нежинской РГА Черниговской области;
- Валерию Бандурко главой Черкасской РГА Черкасской области;
- Игоря Миклащука главой Уманской РГА Черкасской области;
- Александра Коваля главой Ровенской РГА Ровенской области;
- Родиона Абашева главой Измаильской РГА Одесской области;
- Игоря Мухарского главой Николаевской РГА Николаевской области;
- Татьяну Новикову главой Счастьенской РГА Луганской области;
- Виталия Кононова главой Старобельской РГА Луганской области;
- Романа Власенко главой Северодонецкой РГА Луганской области;
- Александра Ярощука главой Ивано-Франковской РГА Ивано-Франковской области;
- Игоря Вантюха главой Береговской РГА Закарпатской области;
- Андрея Панкова главой Краматорской РГА Донецкой области;
- Степана Кулиняка головой Дрогобычской РГА Львовской области.
Напомним, ранее Зеленский официально назначил 36-летнего Сергея Козыря Козыря новым главой Херсонской ОГА.
Также сообщалось, что президент назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.