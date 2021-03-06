Киев хочет получить четкий сигнал от Соединенных Штатов Америки о членстве Украины в НАТО. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко во время дискуссии с американскими и европейскими политиками.

Ее слова передает пресс-служба Офиса президента.

"Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде", - сказала Свириденко.

Как писала "Страна", глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО.

Также мы сообщали, что в МИД Украины видят страну полноценным членом НАТО уже в 2030 году. Украинское правительство ожидает от Альянса План действий по членству в НАТО для проведения необходимых реформ.

В свою очередь президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. После переговоров президент сообщил, что ближайшая цель Украины - получение Плана действий по членству в Альянсе.