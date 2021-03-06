Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес привились российским препаратом от коронавируса "Спутник V".

Трансляция медицинской манипуляции велась 6 марта на странице в Twitter главы государства Южной Америки.

"Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался", – заявил Мадуро в посте в микроблоге.

Также он добавил на русском языке: "Спасибо!"

Comparto el momento en el que, junto a @ConCiliaFlores, nos aplicamos la primera dosis de la Sputnik V. Con esta vacuna hemos inmunizado a gran parte de nuestro personal médico, y nos preparamos, sumando otras vacunas para proteger a todo nuestro pueblo. https://t.co/TczAeBBKp3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021

Ранее сообщалось, что сын президента Венесуэлы Мадуро также привился вакциной от коронавируса "Спутник V".

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