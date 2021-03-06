Николас Мадуро поблагодарил за прививку по-русски, фото: iz.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес привились российским препаратом от коронавируса "Спутник V".

Трансляция медицинской манипуляции велась 6 марта на странице в Twitter главы государства Южной Америки.

"Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался", – заявил Мадуро в посте в микроблоге.

Также он добавил на русском языке: "Спасибо!"

Ранее сообщалось, что сын президента Венесуэлы Мадуро также привился вакциной от коронавируса "Спутник V".

Еще "Страна" рассказывала о том, что главный инфекционист США похвалил российскую вакцину "Спутник V"

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться