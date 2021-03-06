Президент Владимир Зеленский вывел главу Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили из состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Об этом свидетельствует соответствующий указ, опубликованный на сайте президента.

Вместо Саакашвили в состав совета по согласию сторон ввели эксперта Исполнительного комитета реформ Гиорги Цхакая.

Указ был подписан еще 4 марта.

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский в связи с этим решением дал президенту Украины кадровый совет, заявив, что Саакашвили еще может сыграть свою роль.

"Надо быть аккуратнее с кадрами, выращенными в советский период, - это самые талантливые люди. Если бы бывший президент Грузии возглавил все правительство Украины, то от него было бы больше пользы, чем от всех остальных украинских министров", - сказал Жириновский, как передает РИА Новости.

Напомним, 7 мая 2020 года Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.

Ранее Саакашвили предрек усиление войны на Донбассе после закрытия оппозиционных телеканалов.

Еще мы писали о том, как в Тбилиси силовики штурмовали офис партии Саакашвили и задержали ее главу Нику Мелию.