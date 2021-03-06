Во время дорожно-транспортного происшествия, в которое попал в автобус с украинцами в Польше, погибло пять человек, а не шесть, как заявлялось ранее. Часть пострадавших, которые были госпитализированы, уже выписали из медицинских учреждений.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал в комментарии "РБК-Украина".

"По состоянию на сейчас, есть информация о пятерых погибших, 26 госпитализированных, девять были выписаны из больницы", - сообщил Николенко.

Неточность в количестве жертв спикер объяснил тем, что одного человека, который считался погибшим, врачи смогли реанимировать. Поэтому в начале сообщалось о шести погибших, но на данный момент их пять.

"Шестую личность, которая считалась погибшей, удалось реанимировать в больнице. Ее состояние тяжелое", - добавил Николенко

Напомним, в ночь на субботу, 6 марта, в Польше попал в ДТП украинский автобус. Внутри находились 57 человек - все граждане Украины. 34 из них получили травмы, несколько человек погибли. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ДТП.

Также сообщалось, что по предварительной информации причина аварии - в том, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате автобус влетел в кювет и перевернулся.