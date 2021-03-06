Париж и Москва в декабре прошлого года тайно обменялись высылкой дипломатов.

Об этом пишет французское издание Les Echos со ссылкой на свои источники.

Дипломатический обмен санкциями произошел из-за того, что один из чиновников экономической службы российского посольства в Париже был пойман на шпионаже. После этого Франция выслала его.

Россия приняла ответные меры, в свою очередь выслав одного из дипломатов из экономического отдела посольства Франции в Москве.

О высылке дипломатов публично посольства не сообщали.

При этом в российском дипломатическом ведомстве в Париже заявили, что не комментируют утечки информации в СМИ.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия выслала дипломатов трех европейских стран за участие в протестах за Навального.

Также мы писали о том, как Словакия выслала трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже.