Франция тайно выслала российского дипломата из-за шпионажа. Кремль ответил зеркально - СМИ
Париж и Москва в декабре прошлого года тайно обменялись высылкой дипломатов.
Об этом пишет французское издание Les Echos со ссылкой на свои источники.
Дипломатический обмен санкциями произошел из-за того, что один из чиновников экономической службы российского посольства в Париже был пойман на шпионаже. После этого Франция выслала его.
Россия приняла ответные меры, в свою очередь выслав одного из дипломатов из экономического отдела посольства Франции в Москве.
О высылке дипломатов публично посольства не сообщали.
При этом в российском дипломатическом ведомстве в Париже заявили, что не комментируют утечки информации в СМИ.
Ранее "Страна" сообщала, что Россия выслала дипломатов трех европейских стран за участие в протестах за Навального.
Также мы писали о том, как Словакия выслала трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже.