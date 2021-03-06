В США хакеры воспользовались уязвимостью в программном обеспечении Microsof - программой для обмена сообщениями Exchange Server, и взломали более 20 тысяч американских компаний. Злоумышленники получили доступ к защищенной информации.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию анонимного источника, который знаком с реакцией американского правительства на сложившуюся ситуацию.

Программа Exchange Server используется для обмена сообщений и совместной работы. Пользуясь ее уязвимостью, хакеры получили доступ к почтовым серверам компаний и их защищенной информации. Пострадали более 20 тысяч компаний.

В издании сообщают, что хакерская атака началась еще в конце прошлого года против нескольких целей, а уже к концу февраля 2021 года превратилась в масштабную кампанию. В США начали расследование, в ходе которого выяснилось, что хакеры имеют доступ к системам властей американских городов, кредитных кооперативов и малого бизнеса. От атаки также пострадали десятки тысяч фирм в Азии и Европе.

В свою очередь компания Microsoft 2 марта выпустила экстренное обновление программы, которое было нацелено на исправление уязвимости. Но к 5 марта его установили только 10% взломанных организаций. По информации источника, взломы не прекратились.

При этом представители Microsoft и разработчик ответных мер США при первой волне хакерской атаки обвинили во взломах китайское правительство. Но в КНР отрицают свою вину в произошедшем.

Напомним, ранее хакеры похитили и выложили в сеть разговоры пользователей сервиса онлайн-диалогов Clubhouse.

Также сообщалось, что киевские хакеры атаковали сотни крупных компаний Европы и США и нанесли им убытков на 80 млн долларов.