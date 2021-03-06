Три сотрудницы омского завода "Омскшина", которые шли с корпоратива в местном ДК в честь праздника 8 Марта, попали под упавшую бетонную секцию забора.

Одна женщина скончалась на месте, пишет "Комсомольская правда". Другие пострадали.

Причиной инцидента стал тепловоз, который выезжал с территории предприятия и задел ворота. Работницы остановились, чтобы пропустить его. В этот момент плита с воротами обрушилась на них.

В прокуратуре Омской области сообщили, что в настоящее время проводятся надзорные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. В пресс-службе областного Минздрава добавили, что одну из пациенток отправили на домашнее лечение, другую с переломом голени решили оставить в больнице.

Пользователи соцсетей отыскали упавшую секцию на панорамах карт "Яндекса" от 2020 года, где видно, что она уже находилась в аварийном состоянии и могла обрушиться в любой момент.

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело.

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