В воскресенье, 7 марта, практически во всей Украине будет переменная облачность без осадков. Температура днем ожидается выше нуля, а ночью значительно похолодает. Осадки в виде мокрого снега пройдут только в пяти областях Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных регионах страны температура днем будет +3...+5 градусов, ночью похолодает до -5...-7. В течение дня будет переменная облачность без осадков.

В восточной части Украины температура днем будет +2...+4 градуса, ночью столбики термометров опустятся до -5...-8 градусов. Осадков не ожидается ни днем, ни ночью.

На западе страны температура днем будет +3...+5 градусов, ночью -3...-7. Днем пройдет мокрый снег в Луцкой, Ровненской и Житомирской областях.

В северных областях Украины и Киеве днем температура воздуха будет +2...+4 градуса, ночью -5...-7. Мокрый снег пройдет днем в Киеве и области, а также в Черниговской и Сумской областях.

Напомним, февраль в Киеве оказался холоднее климатической нормы. При этом за шесть дней в столице потеплело почти на 30 градусов.

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск обещает второй всемирный потоп, если не остановить глобальное потепление.