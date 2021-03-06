В воскресенье в Киеве пройдет мокрый снег, а в большинстве областей осадков не будет. Карта погоды
В воскресенье, 7 марта, практически во всей Украине будет переменная облачность без осадков. Температура днем ожидается выше нуля, а ночью значительно похолодает. Осадки в виде мокрого снега пройдут только в пяти областях Украины.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В южных регионах страны температура днем будет +3...+5 градусов, ночью похолодает до -5...-7. В течение дня будет переменная облачность без осадков.
В восточной части Украины температура днем будет +2...+4 градуса, ночью столбики термометров опустятся до -5...-8 градусов. Осадков не ожидается ни днем, ни ночью.
На западе страны температура днем будет +3...+5 градусов, ночью -3...-7. Днем пройдет мокрый снег в Луцкой, Ровненской и Житомирской областях.
В северных областях Украины и Киеве днем температура воздуха будет +2...+4 градуса, ночью -5...-7. Мокрый снег пройдет днем в Киеве и области, а также в Черниговской и Сумской областях.
Напомним, февраль в Киеве оказался холоднее климатической нормы. При этом за шесть дней в столице потеплело почти на 30 градусов.
Также сообщалось, что Папа Римский Франциск обещает второй всемирный потоп, если не остановить глобальное потепление.