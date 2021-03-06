Глава так называемой "Донецкой народной республики" заподозрил Киев в подготовке новых военных действий на Донбассе.

Об этом информирует РИА Новости.

"Киев по всем признакам готовится возобновить военные действия на Донбассе, стягивает наемников и диверсантов к линии соприкосновения", - сказал Пушилин.

Как писала "Страна", во время общего заседания ТКГ в среду, 3 марта, Леонид Кравчук выразил протест против заявления т.н. "Народной милиции ДНР" о получении разрешения на ведение огня для подавления огневых точек ВСУ и заявил об одностороннем выходе "ДНР" из режима перемирия.

"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнения Минских договоренностей", - озвучил тогда свою позицию Кравчук.

В тот же день в "ДНР" рассказали, почему будут продолжать стрелять по украинским позициям.

В тоже время спикер украинской делегации в ТКГ Арестович в комментарии "Стране" заявил, что инцидент с демаршем "ДНР" исчерпан и перемирие продолжается.