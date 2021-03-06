Главный американский инфекционист Энтони Фаучи положительно высказался о российской вакцине против Covid-19 "Спутник V".

Об этом он рассказал в интервью греческому телеканалу "Skai".

"Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", - заявил Фаучи.

По словам эксперта, его мало беспокоят споры о побочных эффектах тех или иных вакцин, так как то, что ученым удалось доказать их высокую результативность, намного важнее.

"У некоторых это (побочные эффекты — Ред.) может длиться немного дольше, но по большей части симптомы проходят через 24 часа", - заверил он.

Напомним, ранее мэр аргентинского города сделал прививку "Спутником V" с портретом Путина в руках.

Также Рим попросил правительство Италии рассмотреть производство у себя российской вакцины "Спутник V".

Тем временем глава украинского Минздрава Максим Степанов категорически отказывается регистрировать российский "Спутник V".