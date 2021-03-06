Правительство Индии пригрозило посадить в тюрьму сотрудников компании Facebook Inc, в частности ее подразделений WhatsApp и Twitter Inc. Угрозу воплотят, если работники не выполнят требования и не удалят данные, "подрывающие национальную безопасность". Речь идет об информации о протестах индийских фермеров, которая попала в мировые СМИ.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, в некоторых письмах, отправленных компании, перечислены имена конкретных сотрудников, которые работают на территории Индии и которым грозит тюремное заключение, если Facebook, WhatsApp и Twitter не выполнят требования властей.

В свою очередь представители WhatsApp заявили, что компания выполняет запросы данных, которые "соответствуют международно признанным стандартам, включая права человека, надлежащую правовую процедуру и верховенство закона". В Facebook же ответили, что "отвечают на запросы правительства о предоставлении данных в соответствии с действующим законодательством и условиями обслуживания". Представители Twitter отметили, что платформа "продолжит отстаивать фундаментальные принципы открытого интернета".

Напомним, специалисты кибербезопасности составили список самых популярных приложений, которые распространяют личные данные. Главным распространителем оказалась социальная сеть Instagram.

Также сообщалось, что Facebook запретил пользователям и медиа в Австралии делиться новостями.