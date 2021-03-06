Полиция Ивано-Франковской области нашла вандалов, которые 5 марта повредили памятник Тарасу Шевченко. По данному факту было открыто уголовное дело.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба полиции региона.

Злоумышленниками оказались совсем молодые люди.

"Правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий", - говорится в посте.

Как рассказали правоохрнители, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личности двух местных жителей, которые сняли голову с бюста Шевченко и поставили ее возле памятника. Их действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

В данный момент полиция устанавливает обстоятельства происшествия и решает вопрос о сообщении злоумышленникам подозрения.

Напомним, о повреждении памятника Шевченко стало известно за четыре дня до 207-й годовщины дня рождения поэта. Инцидент произошел в селе Подпечеры. После него городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к правоохранительным органам с требованиями найти преступников.

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