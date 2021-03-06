В начале этого месяца власти Чехии экстрадировали в США двух украинцев, которые подозреваются в киберпреступлениях и отмывании денег.

Об этом сообщает "Радио Прага".

Следствие считает, что они входили в организованную группу киберпреступников, которые действуют во многих странах.

Их деятельность была обнаружена полицией в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США, сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

Двоих граждан Украины, скорее всего, задержали в Чехии в феврале прошлого года. Сейчас оба они находятся в США.

Ибегей заявил, что теперь им грозит по 20 лет тюрьмы.

Напомним, киберполиция сообщила, что за прошлый год в Украине поймали почти дюжину педофилов.

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