Специалисты по кибербезопасности представили список наиболее популярных приложений, которые распространяют личные данные своих пользователей.

Об этом говорится в докладе портала pCloud.

Согласно результатам исследования, главным распространителем оказалась социальная сеть Instagram – она делится 79% данных своих пользователей. Среди них история просмотров, а также сведения о покупках.

На втором месте Facebook, который распространяет 57% данных. Тройку лидеров замыкает YouTube – 42%. Он представляет информацию о типах рекламы, которые видят пользователи до, после и во время просмотра видео.

Вместе с тем был представлен список приложений, которые распространяют данные меньше всего. Среди них Skype, Microsoft Teams, Clubhouse, Netflix, Signal и Telegram.

Напомним, после того, как компания Facebook запретила пользователям соцсети в Австралии публиковать и распространять новостные публикации, аудитория платформы LITT выросла более чем на 50%.