Украине нужно до конца года сделать вакцины от коронавируса 30 млн граждан, то есть по 100 тысяч ежедневно.

Об этом заявил академик Национальной академии наук (НАН), председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в эфире телеканала "Украина 24".

Как он считает, если до конца года страна не успеет провакцинировать 30 млн человек, то будет "очень плохо".

"Дело в том, что получают все большее распространение варианты вируса, которые будут менее чувствительными, а некоторые, возможно, вообще не чувствительными к существующим вакцинам. Если мы попадем в этот промежуток времени, когда уже появятся эти варианты коронавируса, то это будет очень плохо для нашего населения", - заявил Комиссаренко.

По его словам, вакцинация - единственный путь к коллективному иммунитету.

"Нам надо провести вакцинацию 30 млн человек к концу года, надо убедить людей, что вакцина является единственным путем для выработки коллективного иммунитета, что это единственный путь побороть инфекцию, сохранить здоровье и жизнь", - отметил академик.

Также он добавил, что для достижения указанного показателя к концу года, каждый в стране должны прививать 100 тыс. человек.

Очевидно, что, учитывая нынешние темпы, властям не удастся выполнить этот норматив. Так, с начала вакцинации в Украине, которая стартовала 24 февраля, смогли привить всего 16 тысяч человек. В среднем, это менее чем полторы тысячи человек в сутки.

При этом, согласно последним социологическим опросам, от коронавируса готовы вакцинироваться менее четверти украинцев.