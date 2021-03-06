По 100 тыс. в день. В НАН назвали необходимые для Украины темпы вакцинации от коронавируса
Украине нужно до конца года сделать вакцины от коронавируса 30 млн граждан, то есть по 100 тысяч ежедневно.
Об этом заявил академик Национальной академии наук (НАН), председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в эфире телеканала "Украина 24".
Как он считает, если до конца года страна не успеет провакцинировать 30 млн человек, то будет "очень плохо".
"Дело в том, что получают все большее распространение варианты вируса, которые будут менее чувствительными, а некоторые, возможно, вообще не чувствительными к существующим вакцинам. Если мы попадем в этот промежуток времени, когда уже появятся эти варианты коронавируса, то это будет очень плохо для нашего населения", - заявил Комиссаренко.
По его словам, вакцинация - единственный путь к коллективному иммунитету.
"Нам надо провести вакцинацию 30 млн человек к концу года, надо убедить людей, что вакцина является единственным путем для выработки коллективного иммунитета, что это единственный путь побороть инфекцию, сохранить здоровье и жизнь", - отметил академик.
Также он добавил, что для достижения указанного показателя к концу года, каждый в стране должны прививать 100 тыс. человек.
Очевидно, что, учитывая нынешние темпы, властям не удастся выполнить этот норматив. Так, с начала вакцинации в Украине, которая стартовала 24 февраля, смогли привить всего 16 тысяч человек. В среднем, это менее чем полторы тысячи человек в сутки.
При этом, согласно последним социологическим опросам, от коронавируса готовы вакцинироваться менее четверти украинцев.