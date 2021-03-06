Европейская комиссия, в преддверии Международного женского дня, опубликовала доклад о гендерном равенстве в ЕС. Согласно документу, пандемия коронавируса негативно сказалась на правах женщин.

Доклад представила зампред Еврокомиссии Вера Юрова.

"Женщины находятся на переднем крае борьбы с пандемией и больше страдают от нее. Мы не можем позволить себе откатиться назад и должны продолжать добиваться справедливости и равенства. ЕС поставил женщин в центр внимания программы восстановления и обязал государства-члены включить гендерное равенство в (приоритеты) для инвестиций из Фонда восстановления и устойчивости", - сказала она.

В самом докладе отмечается, что пандемия усугубила неравенство между женщинами и мужчинами практически во всех сферах жизни, отбросив достижения прошлых лет.

"Пандемия Covid-19 никого не пощадила, но особенно тяжела была для женщин во всем мире. Врачи, медсестры, учительницы, продавщицы... оказались на переднем крае, в то же время, приняв на себя возросшие обязанности по дому", - добавила Юрова.

Кроме того, из-за пандемии резко возросло количество случаев домашнего насилия. Например, во Франции показатель увеличился на 32%, а в Литве - на 20%. В Ирландии в пять раз выросло количество судебных дел о насилие в семье, а испанские власти заявили о росте в 18%.

Тем временем в Украине Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предлагает возмещать ущерб жертвам домашнего насилия за счет обидчика.

Также мы писали о том, что за 10 месяцев 2020 года украинские полицейские получили на 54% больше вызовов, связанных с домашним насилием, чем за весь 2019 год.