Подросток украинского происхождения Юрий Симканыч, которого в январе жестоко избили в Париже, уже вышел из больницы, залечив тяжелые травмы.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представительницу украинского общества в Париже Марию Диамант.

"Сейчас состояние улучшается. Сегодня он вышел из больницы", - сообщила Диамант.

По ее словам, парень еще находится в сложном психологическом состоянии, однако держится достойно.

Кроме того, Юрия, по запросу адвоката, допросила полиция, которая расследует избиение.

"Юрчик был серьезным и выстоял достойно. Но дальнейшая ночь была адская: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время", - рассказала Диамант.

Напомним, 15 января в одном из округов Парижа произошло жестокое избиение несовершеннолетнего украинца. На него напали около десяти молодых людей. В результате его с тяжелыми травмами госпитализировали. При этом некоторое время он находился в искусственной коме.

Случай стал резонансным как во Франции, так и в Украине. Французские СМИ писали, что парень "был известен французской полиции", а его мать фигурирует в деле о торговле людьми. Однако посольство Украины во Франции со ссылкой на данные полиции отрицает эту информацию.