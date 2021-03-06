Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис заявил, что его страна не будет удовлетворять запрос Генеральной прокуратуры Беларуси в вопросе экстрадиции лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам - ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии. А белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Недавно бывшая претендентка на пост лидера Беларуси Светлана Тихановская признала, что оппозиция "потеряла улицы".

Тем временем Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера оппозиции Светланы Тихановской, которая в августе 2020 года выехала в Литву.

До этого сообщалось, что генпрокуратура Беларуси завела на Тихановскую и других лидеров оппозиции дело по экстремистской статье в конце прошлого года.