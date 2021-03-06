По предварительной информации правоохранителей, водитель украинского автобуса, который попал в ДТП в Польше, не справился с управлением, из-за чего транспорт слетел в кювет и перевернулся.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"6 марта примерно в 2:00 на территории Польши (местность Кашице, Подкарпатское воеводство) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса с украинской регистрацией, следовавший по маршруту Познань-Херсон. По имеющейся информации, в результате аварии погибли 6 граждан Украины, 35 человек получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачув и Рудна Мала (...) По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось", - сказано в сообщении.

В данный момент на место выехали сотрудники Генконсульства Украины в Люботине для оказания консульской помощи пострадавшим украинцам и взаимодействия с польскими компетентными органами в контексте выяснения всех обстоятельств трагедии и обеспечения украинцев необходимой медицинской помощью и организации репатриации погибших.

"Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время", - подчеркнули в МИД.

Для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные "горячие линии" Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784138555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).

Тем временем в связи с трагедией свои соболезнования выразил президент Польши Анджей Дуда.

"Я глубоко опечален ужасной новостью о катастрофе украинского автобуса на A4 / возле Кашице, в результате которой погибли 6 человек и несколько десятков получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям. @ZelenskyyUa", - написал Дуда в Твиттере.

Напомним, ДТП произошло в ночь на субботу, 6 марта. Пострадали пассажиры украинского автобуса недалеко от границы с Украиной, автобус ехал по маршруту Познань-Херсон. В автобусе было 57 украинцев.

Как сообщалось, ранее Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев в ДТП в Польше .