В Украине продолжает греметь история с вибратором и помощницей главы Центризбиркома Анжелой Еременко.

Девушка на своей личной странице в Facebook поделилась неудачным опытом использования интимного девайса. После чего разразился скандал, и ей пришлось увольняться из ЦИКа, где Еременко занималась внешними коммуникациями.

Соцсети эта история расколола. Неожиданная откровенность девушки и ее увольнение подняли проблему - этично такое поведение или нет. Одни заявляют, что делиться подобным - это личное дело человека, другие говорят, что, работая на государство, надо быть сдержаннее. И о том, что случившееся многое говорит об украинских чиновниках.

Также не исключено, что громкий скандал призван поднять продажи книги, которую Анжела издала буквально за несколько дней до случившегося и начала активно продвигать через соцсети.

Разобрали скандал.

"Оргазмов не видать". Что произошло с Анжелой Еременко

28 февраля девушка опубликовала пост в своем блоге Bad Mama длинный пост о неисправном вибраторе, который парень подарил ей на день влюбленных.

Там обсуждаются перипетии покупки, а затем попытки ремонта "сатисфаера", которые сломался в самый ответственный момент.

"Зачем вы так с моими оргазмами?", - одна из главных фраз этого поста.

Запись собрала тысячи "лайков" и сотни комментариев. Многие пользователи были в курсе, что автор трудится в ЦИК и обратили на это внимание.

"Хорошие сотрудницы в ЦВК. Страна ржет". "Если бы в нормальной стране какая-либо чиновница позволила бы хотя бы долю таких высказываний, на следующий день она бы уже не работала" и так далее.

Через несколько дней Еременко опубликовала новый пост, в котором заявила, что ушла с работы.

"Я написала зарисовку о поломанном вибраторе, и теперь у меня есть сотня комментариев о том, какое я днище, потому что я это написала, работая в ЦИК", - написала девушка.

Она рассказала, что в Центризбирком пришла менять стратегию внешних коммуникаций, и никогда не собиралась, как все чиновники, ограничивать себя в самовыражении. Но, чтобы не подставлять команду, приняла решение об уходе.

"Я уволилась из ЦИК. Во-первых, потому что быть открытой и шутить над тем, что я хочу - для меня важнее любой должности, поэтому еще в понедельник я написала заявление;. Во-вторых, потому что та команда коммуникации, которую удалось построить, должна продолжить свое дело, не подвергаясь рискам новых вбросов и атак, а через меня это делать очень легко".

В конце она добавила, что проблема с вибратором таки решена:

"И, кстати, мне прислали новый вибратор, сатисфаер таки хорош А всем, кому печет чувство стыда, скажу, что сублимация в комментариях лишь усугубляет ситуацию, лучше займитесь сексом, это правда полезнее для здоровья) и не важно, это секс с собой или вашим партнером!".

Центризбирком данную историю вообще никак не комментировал.

В комментариях ко второму посту Анжела заявила, что и так давно собиралась увольняться.

"Я давно хотела уволиться, но хотела доделать дело, за которым я пришла - построить команду. Решение об увольнении я приняла сразу, как интернет заполонили эти громкие заголовки", - уточнила она.

Интересно, что скандал полыхнул через несколько дней после того, как Анжела объявила о выходе собственной книги, которую блогерша начала очень активно продвигать.

Входит ли пост о вибраторе и последующий хайп в промо-кампанию книги для повышения ее продаж - вопрос открытый. Но после информации об уходе Анжели Еременко "из-за вибратора" в соцсетях начались оживленные прения, и о девушке узнали много людей.

Мнения разделились и люди бросились обсуждать - насколько было этично распространяться о вибраторе для работника органа власти. Или же это личное дело каждого, и государство здесь вмешивать не надо.

Кто поддержал блогершу

В комментариях к посту Еременко поддержали нардеп от "Батькивщины" Алена Шкрум, бывшая зам одесского губернатора Зоя Казанжи и порохобот Мирослав Олешко.

"Очень жаль, что вы уволились. И почувствовали, что еще госслужба не принимает искренних и открытых людей. Надеюсь, это еще изменится. И для вас, и для страны. Госслужба может быть другой", - написала Шкрум.

"У совков со скучной сексуальной жизнью подгорело", - заявил Олешко.

Слова поддержки "жертве вибратора" написали также депутаты от "Слуги народа" Марина Бардина и Мария Мезенцева. "Правда на вашей стороне", "Это абсолютно недопустимо", - высказываются депутатки.

"Девушка уволилась из ЦИК, потому что написала пост про свой вибратор. И из-за этого поднялся вой. И это не про Россию", - осудил критику против Еременко политолог Алексей Голобуцкий.

"В принципе, это все, что (к сожалению), нужно знать о настроениях масс, об их зашоренности и narrow mind. Это очень грустно, и х...р его знает, сколько времени должно пройти, чтобы такие посты не вызывали волну травли и хейтерства", - пишет журналистка Юлия МакГаффи.

Бизнесмен Андрей Ставницер считает, что девушку затравили за "разговоры о сексе вслух".

"Стоило девушке написать в интернете, что она пользуется вибратором – все, мир закончился. Пусть пишет, что она ворует. Пусть пишет, что она ненавидит страну, в которой живет. Пусть выбрасывает окурки под ноги, перекрывает машиной въезд для скорой и пожарной, не носит маску в общественном месте и принципиально презирает украинский язык. Главное, пусть не смеет говорить о сексе вслух.

Особенно это важно потому, что она работает в ЦИК. Нельзя работать в ЦИК и иметь сексуальную жизнь, ребята. ЦИК у нас переполнен вибраторами настолько, что входить туда, имея еще один дома – значит создавать риск перегрузки избирательной системы государства. Но это только для женщин правило. Уверен, мужчинам, которые работают в ЦИК не запрещено произносить никаких слов.

Тексты, полные ненависти, оскорблений, запретов противоположного мнения, пропаганды агрессии – можно, про вибратор нельзя.

Такой лицемерный стандарт чистоты и праведности не доведет нас ни до чего хорошего. Люди, которые заняты своим либидо, абсолютно точно гораздо более конструктивны, чем люди, которые заняты чужими постами в Facebook".

А в рекламном агентстве Tabasko решили поддержать Еременко, придумав креативную обложку для ее книги.

Кто не оценил откровений советницы главы ЦИК

Советник гендиректора медиагруппы "Украина" Ирина Милютина пишет, что буллинг женщины за интимные подробности своей личной жизни - недопустим. Но также нужно понимать, где работаешь и не нарушать корпоративную этику.

"Здесь я хочу отделить одно от другого: стереотипы в отношении женщин, травлю и буллинг и профессию. Сейчас я говорю о правилах и границах, связанных с работой.

Без сомнения, мир несправедлив к ряду профессий - и коммуникации среди них. Корпоративный и государственный пиар требует постоянного соблюдения правил. Я не могу напиваться в баре, купаться в фонтане и слишком эмоционировать на людях. Не могу критически высказываться там, где хочется, если это вызовет негативный резонанс. Статус спикера накладывает бесконечное количество ограничений.

Но это не имеет ничего общего с травлей, которой подверглась Анжела. Откуда эта ненависть? Зависть и буллинг?"

"Любая травля и оскорбления в адрес женщины отвратительны. Но публичное лицо обязано знать как далеко, можно зайти слишком далеко. По определению англичан в этом и состоит такт", - ответил в комментариях нардеп Олег Волошин.

Нардеп Алексей Кучеренко пишет, что "все ограничители исчезли". И говорит, что автор любых подобных постов должен понимать, какая реакция последует.

"Если ты так смело выкладываешь в сеть столь интимные подробности, то должен быть готов к адекватной/неадекватной реакции. Да - и уволилась она потому, что ей начальник предложил это сделать незамедлительно, думаю".

О том, что последствия были предсказуемыми пишет и журналист Максим Гардус.

"Месседж о любви к свиным ребрышкам нейтрален в теории, но для кандидата в горсовет Эр-Рияда не очень. Соответственно, сделав коммуникационный акт, который был столь негативно воспринят аудиторией, специалист лишь показывает свое знание аудитории. Ни тема пола, ни тема секса здесь не важны".

"Не может представитель госсектора (это не всегда равно госчиновник) детально описать сложности с эксплуатацией вибратора и потом удивляться реакции аудиториии на этот высер.

Уже бывшая советница главы ЦВК не учла три основополагающих фактора:

1. Всем п...й на твой богатый внутренний мир.

2. Не аудитория для тебя, а ты для аудитории. Это циничный мир и в нем подстраивается тот, кому нужнее. А почти всегда нужнее госоргану, так что чем лучше ты мимикрируешь под понятный ц/а формат - тем выше твой профессионализм. И очень сомнительно, что читатели страниц ЦВК в соцсетях - разбитные неформалы, который не прочь в рабочее время обсудить секс-гаджет.

3. Промахнулась с риторикой - извинись и забудь, с кем не бывает, че увольняться-то...

Про монастырь и устав ну оно ж не зря придумано", - пишет журналистка Анна Ковальчук.

А политолог Михаил Чаплыга после истории с вибратором сделал вывод, что в Украине сейчас растет "потерянное поколение времен колонизации".

"Потерянное поколение времен колонизации никак не может понять, что единственное, что отличает Общество от Стада - наличие Табу. К примеру, не показывать на людях половые органы, не писать в подъезде... И еще много разных табу. Именно они формируют Стадо в Общество. Потерянное поколение не понимает, что колонизаторы несут дух особой "свободы" - свободы от табу, что удерживают структуру общества, свободу от морали и принципов, свободу разрушать и имитировать... Карго культ. Не стесняться своей необразованности, выпячивать недостатки, превращая их в сильные стороны "свободного" человека. Не быть, но казаться", - пишет политолог.