Киев и девять областей оказались в шаге от "красной" зоны карантина, где уже находятся четыре региона Украины
В Министерстве здравоохранения обновили список карантинных регионов. В "красной" зоне оказались четыре области, Киев вошел в "оранжевую".
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Теперь в "красной" зоне оказалась Закарпатская область. Кроме нее в этот список входят Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
В "оранжевой" зоне находятся:
- г. Киев;
- Винницкая область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Хмельницкая область.
Остальные регионы определены в "желтую" зону карантина.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о начале третьей волны коронавируса и не исключил нового локдауна. По его словам придется вернуться к жестким ограничениям, если большинство областей попадут в красную зону.
Отметим, что опросы показывают, что больше половины украинцев поддерживает введение локдауна в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.