В Министерстве здравоохранения обновили список карантинных регионов. В "красной" зоне оказались четыре области, Киев вошел в "оранжевую".

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Теперь в "красной" зоне оказалась Закарпатская область. Кроме нее в этот список входят Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне находятся:

г. Киев;





Винницкая область;





Донецкая область;





Запорожская область;





Киевская область;





Львовская область;





Николаевская область;





Сумская область;





Тернопольская область;





Хмельницкая область.

Остальные регионы определены в "желтую" зону карантина.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о начале третьей волны коронавируса и не исключил нового локдауна. По его словам придется вернуться к жестким ограничениям, если большинство областей попадут в красную зону.

Отметим, что опросы показывают, что больше половины украинцев поддерживает введение локдауна в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.