В Украине четыре области в "красной зоне", Киев в шаге от нее. Фото: "Страна"

В Министерстве здравоохранения обновили список карантинных регионов. В "красной" зоне оказались четыре области, Киев вошел в "оранжевую".

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. 

Теперь в "красной" зоне оказалась Закарпатская область. Кроме нее в этот список входят Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне находятся:

  • г. Киев;

  • Винницкая область;

  • Донецкая область;

  • Запорожская область;

  • Киевская область;

  • Львовская область;

  • Николаевская область;

  • Сумская область;

  • Тернопольская область;

  • Хмельницкая область.

Остальные регионы определены в "желтую" зону карантина. 

Таблица распределения регионов по карантинным зонам от Минздрава

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о начале третьей волны коронавируса и не исключил нового локдауна. По его словам придется вернуться к жестким ограничениям, если большинство областей попадут в красную зону. 

Отметим, что опросы показывают, что больше половины украинцев поддерживает введение локдауна в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

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