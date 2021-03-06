Папа Римский Франциск во второй день визита в Ирак впервые в истории встретился с наиболее влиятельным шиитом страны аятоллой Али ас-Систани.

Об этом сообщает Reuters.

Понтифик прибыл в священный для шиитов город Эн-Наджар – кортеж с Папой Римским проследовал по городским улицам к мечети имама Али, неподалеку от которой аятолла десятилетиями снимает дом.

Встреча Франциска и Али ас-Систани прошла за закрытыми дверьми.

"Мы горды тем, что демонстрирует этот визит, и благодарим тех, кто сделал его возможным", - сказал представитель шиитского духовенства.

До этого Папа Франциск уже встречался с духовными лидерами мусульман-суннитов. Переговоры прошли в Бангладеше, Марокко.

Всего в Ираке понтифик проведет четыре дня. Вчера он провел встречу с премьер-министром и президентом страны, а также с епископами католической церкви Богоматери Спасения в Багдаде.

Сегодня, помимо встречи с шиитами и Великим аятоллой, Папа Римский посетит межрелигиозную встречу в древнем городе Ур, которая считается местом рождения пророка Авраама.

Завтра понтифик отправится в Мосул на севере страны, где произнесет молитву о жертвах войны с "Исламским государством", в которой погибли десятки тысяч мирных жителей. После этого он отправится в Каракош, куда христиане вернулись после разгрома ИГ в 2017 году.

В последний же день визита в Ирак Папа Римский отслужит мессу на стадионе в Эрбиле, столице полуавтономного региона Курдистан. На ней, как предполагается, будет около тысячи прихожан.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск обещал второй всемирный потоп в случае, если миру не удастся остановить глобальное потепление.

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