На следующий день после заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что вопрос о включении США в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу не стоит на повестке дня, в Офисе президента призвали Соединенные Штаты присоединиться к минским переговорам, а также к Нормандскому формату.

Замглавы ОП Юлия Свириденко выразила мнение, что это позволит сделать переговорный процесс более эффективным, сообщает представительство главы государства.

По ее словам, США, ЕС и Украина должны координировать свои действия по Донбассу.

"Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право", - сказала Свириденко.

Напомним, ранее опрос показал, что среди украинцев сторонников выполнения Минских соглашений в полтора раза больше, чем противников.

Отметим, что ранее глава Офиса президента заявил, что выполнить Минские соглашения невозможно. Он добавил, что "очень важно, что вместе с нами на Донбассе были представители-послы государств наших партнёров – Германии, Франции и участников Нормандского формата, а также США, Великобритании, Канады, Швеции".

Недавно немецкие СМИ сообщали, что президент США Джо Байден выступает за участие Штатов в переговорах по Донбассу.