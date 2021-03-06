Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV привился от коронавируса.

Об этом сообщает его пресс-служба.

85-летний лидер буддистов получил вакцину в госпитале Зонал в индийском городе Дхарамсала и около получаса после этого он оставался под наблюдением врачей.

"По словам моих надежных друзей, в числе которых врач, нужно сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Эта инъекция очень помогает и очень хорошая. Поэтому вы тоже должны сделать ее", - сказал он на видеозаписи, размещенной на его канале в YouTube.

Как известно, Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведён на престол.

Отметим, что пресс-служба не сообщает, какой именно вакциной привился духовный лидер. Однако в Индии на данный момент одобрено использование только двух вакцин - индийского варианта вакцины под названием CoviShield, произведенной по лицензии AstraZeneca и препарата препарата местной разработки Covaxin.

Напомним, ранее сообщалось, что гендиректор Pfizer отменил визит в Израиль. Оказалось, что он еще не вакцинировался от коронавируса.

Также сообщалось, что мэр аргентинского города сделал прививку "Спутником V" с портретом Путина в руках.

Тем временем в Украине индийским препаратом CoviShield уже вакцинировались почти 16 тысяч человек.