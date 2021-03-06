Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла решил отменить свой визит в Иерусалим, который был запланирован на завтра, 7 марта. Позже выяснилось, что причиной отмены стало то, что он еще не вакцинировался от коронавируса.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

По данным журналистов, процесс вакцинации также не завершили другие участники делегации, которые планировали прибыть с гендиректором Pfizer в Израиль. На данный момент неизвестно, когда именно состоится визит. Известно лишь, что это будет конец весны.

"Мы по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля и встречах с лицами, принимающими решения", - сказал представитель компании.

Напомним, в Израиле, где от коронавируса привили уже 52% взрослого населения, правительство с 7 марта переходит к третьему этапу снятия ограничений, которые вводились в стране, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Израиля готовятся полностью снять страну с карантина уже к апрелю. К этому же времени планируется полностью завершить вакцинацию взрослого населения.