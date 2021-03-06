Максим Орешкин, помощник еще не привившегося от коронавируса президента России Владимира Путина, заболел Covid-19.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса, передает "Интерфакс".

"К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья", - сказал он.

Несмотря на это, уточнил Мишустин, Орешкин принимал участие в совещании при помощи мобильной связи.

Напомним, ранее 68-летний президент России Владимир Путин пообещал привиться вакциной от коронавируса после того, как будут "завершены все формальности". По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, руководитель Кремля расскажет об этом "в обозримой перспективе".

Позже стало известно, что Путин будет прививаться российской вакциной "Спутник V", но сделает это без присутствия камер.