В Закарпатской области, власти которой недавно ужесточили карантинные меры в отдельных населенных пунктах, с 8 марта начнут действовать ограничения "красной" зоны адаптивного карантина.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем телеграм-канале в субботу, 6 марта.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красный" уровень эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Напомним, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Винницкая и Закарпатская области находятся на грани вхождения в "красную" зону.

Ранее в "красной" зоне оказались три области - Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская. В четверг, 4 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет возобновлен локдаун, когда большинство областей страны окажутся в "красной" зоне.

В свою очередь директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный заяви, что в регионе необходимо ввести карантинные ограничения "красной" зоны, а в обратном случае области грозит коллапс медицинской системы.

"Страна" подробно разбиралась, какие ограничения действуют в "красной" зоне.