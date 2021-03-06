Королеве Великобритании Елизавете II подарили двух щенков корги, чтобы она легче пережила кризис в семье, который связан с болезнью мужа, принца Филиппа, и ссору с принцем Гарри и Меган Маркл.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Sun.

Как рассказал собеседник издания, королева была в восторге. Несмотря на то, что щенки пробыли в Виндзорском замке всего несколько недель, они уже чувствуют себя как дома. Однако ни пол, ни возраст, ни клички питомцев не уточняются.

Как отмечается, щенки, полученные Елизаветой, по предварительным данным, - первые ее корги, которые не являются потомками собаки по кличке Сьюзан, подаренной ей на 18-летие в 1944 году.

За всю жизнь у британской королевы было более 30 собак: корги и дорги (помесь таксы и корги). В 1991 году врачам даже пришлось накладывать Елизавете II три шва после того, как она разнимала драку между восемью своими питомцами.

В 2018 году у королевы умерла последняя собака ее любимой породы — вельш-корги пемброк. Питомцу Уиспер было 12 лет. В том же году был усыплен последний пемброк Елизаветы II по кличке Уиллоу. В 2016-м умер ее предпоследний корги, Уиллоу.

В 2015 году Елизавета II заявила, что более не будет заводить новых питомцев из-за опасения, что они переживут ее.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что умер пес королевы Елизаветы II. Тогда у нее осталась лишь одна собака.

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