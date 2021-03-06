Департамент здравоохранения Канады одобрил использование вакцины от коронавируса Janssen, разработкой которой занималась компания Johnson&Johnson.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"После тщательного независимого анализа доказательств Департамент определил, что вакцина соответствует строгим канадским требованиям безопасности, эффективности и качества", - говорится в сообщении.

Также известно, что правительство уже разрешило использовать вакцину для пациентов, которым больше 18 лет. Прививка делается только один раз, а ее эффективность составляет 66%.

Власти Канады уже заказали 10 млн доз прививки, а позже хотят еще докупить 18 млн доз.

В Канаде уже одобрены для применения вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna. В конце февраля в стране утвердили также использование препарата от AstraZeneca, однако ее не рекомендовано применять лицам старше 65 лет.

Напомним, в конце февраля в Москве начали прививать всех добровольцев однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".

Также "Страна" писала, что власти Бахрейна первыми в мире разрешили применять в экстренном порядке однодозовую вакцину компании Johnson&Johnson от коронавируса Covid-19.