Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям жертв, которые погибли в ДТП на украинском автобусе в Польше.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Твиттере в субботу, 6 марта.

"Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы - на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи", - написал президент.

Напомним, в результате ДТП в ночь на шестое марта погибли 6 украинцев. Авария произошла недалеко от границы с Украиной, когда автобус ехал по маршруту Познань-Херсон. В автобусе было 57 украинцев.

Позже стало известно, что в результате инцидента были ранены 34 человека, часть из них госпитализированы.