Зеленский соболезнует семьям погибших в ДТП. Фото: "Страна"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям жертв, которые погибли в ДТП на украинском автобусе в Польше. 

Соответствующий пост он опубликовал в своем Твиттере в субботу, 6 марта. 

"Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы - на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи", - написал президент.

Пост Зеленского в Твиттере

Напомним, в результате ДТП в ночь на шестое марта погибли 6 украинцев. Авария произошла недалеко от границы с Украиной, когда автобус ехал по маршруту Познань-Херсон. В автобусе было 57 украинцев.

Позже стало известно, что в результате инцидента были ранены 34 человека, часть из них госпитализированы.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться